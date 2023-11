JOURNAL VENDREDI 24 NOVEMBRE 2023 00:00 / 6:58 1X

L’inauguration du Banc Rouge à Issou.

TITRES:

– Verneuil-sur-Seine : Mort d’un adolescent dans un dramatique accident de la route.

– Versailles : Un magistrat cambriolé, son ordinateur et son portable de fonction volés.

– Mantes-la-Jolie : 35% d’augmentation du panier moyen selon Le Parisien.

– Aubergenville : 24h de course à pied pour le Téléthon les 9 et 10 décembre.

– Interview des membres du réseau Capvif. La mairie d’Issou accompagnée du réseau Capvif a inauguré un Banc Rouge contre les violences faites aux femmes, à la veille de la Journée Internationale de la lutte contre les violences à l’égard des femmes.