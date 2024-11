JOURNAL VENDREDI 25 OCTOBRE 2024 00:00 / 7:02 1X

Cette exposition retrace l’ensemble du projet Escale à Versailles, au cours duquel 5 chorégraphes ont accompagné des personnes en situation de handicap ou du champ social, dans une création chorégraphique inspirée et réalisée dans des lieux emblématiques du château de Versailles et de son domaine.

TITRES:

– Fait divers : un corps sans tête repêché mercredi matin à Port-Mort.

– Saint-Marcel : le Salon de la Peinture et Sculpture aura lieu les 9 et 10 novembre.

– Vernon : le contrat local d’accompagnement à la scolarité recherche des bénévoles.

– Interview de Denis Verdier-Magneau, directeur du développement culturel du Château de Versailles, et de Guillaume Jablonka, chorégraphe. La maison des métiers d’art de McArthurGlen Paris-Giverny reçoit jusqu’au 3 novembre l’exposition photo « Rêves en Mouvement ».