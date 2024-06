JOURNAL VENDREDI 28 JUIN 2024 00:00 / 7:14 1X

Pour prendre rendez-vous avec les médecins généralistes itinérants du dispositif Doct’Eure, rendez-vous sur Doctolib ou appeler le standard de la Musse au : 02 32 29 32 19.

TITRES:

– La Chapelle-Longueville : Le procès du couple accusé de violences ayant entraîné la mort de leur bébé débute aujourd’hui aux Assises d’Evreux.

– Les Andelys : Un jeune homme de 22 ans a été condamné après avoir fracassé la porte de son ex-compagne lors du Réveillon.

– Gaillon : Le château de la ville, premier monument d’inspiration Renaissance en France, concourt pour le Grand Prix patrimoine et tourisme local de la Fondation du Patrimoine.

– Les Andelys : Le musée Nicolas Poussin rend hommage à Dominique Denry, artiste normand décédé en 2021, avec l’exposition « Figures intemporelles ».

– Interview d’Anne-Marie Auzou, responsable des services de santé sur la Musse près d’Evreux. Pour répondre au problème du désert médical dans le Vexin et plus largement sur le département, un dispositif Doct’Eure a été mis en place. Des médecins itinérants viennent s’occuper des patients privés de praticiens.