JOURNAL VENDREDI 31 MAI 2024

Cécile Hénin, fondatrice de Solidarock.

Alain Parmentier, conseiller municipal délégué à l’environnement, et Evelyne Lemaire, conseillère municipale et présidente du Comité des Fêtes de Freneuse.

TITRES:

– Interview de Cécile Hénin, fondatrice de Solidarock. Les concerts Solidarock reviennent pour la 7ème édition au profit d’une association caritative, à Guerville, demain soir.

– Interview d’Evelyne Lemaire, conseillère municipale et présidente du Comité des Fêtes de Freneuse, et Alain Parmentier, conseiller municipal à Freneuse délégué à l’environnement. La ville va s’animer demain dès 10h avec la 4ème édition du Festival Environnement pour sensibiliser petits et grands sur le thème de la fôret avec divers ateliers et animations.