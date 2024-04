JOURNAL VENDREDI 5 AVRIL 2024 00:00 / 7:23 1X

Les 48h BD dans les médiathèques de Mantes-la-Jolie.

TITRES:

– Guyancourt : Des tirs de mitraillette terminent leur course dans une chambre d’enfant.

– Yvelines : 150 bouteilles de vins volées dans un commerce à la voiture-bélier.

– Poissy : L’émission Secret Story s’y installe pour son grand retour.

– Mantes-la-Jolie : Expo Objectif Mantes à l’Hôtel-Dieu.

– Interview de Marjory Picou , chargée de l’action culturelle et des publics pour les médiathèques de Mantes-la-Jolie et Silvia Schneider, médiatrice culturelle. Les 48h BD commencent aujourd’hui avec différents temps forts dans les médiathèques de la ville.