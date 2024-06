JOURNAL VENDREDI 7 JUIN 2024 00:00 / 7:12 1X

Ce sont les jeunes élus au Conseil municipal des enfants des Andelys qui se chargeront de vous accueillir lors de l’inauguration, avec un discours !

TITRES:

– Vernon : Le projet du nouveau cinéma à Vernon avance et devrait voir le jour fin 2026, selon le maire François Ouzilleau et Richard Patry, président de Noé Cinémas.

– Gisors : La grogne monte parmi les usagers de la ligne J, reliant Gisors à Paris Saint-Lazare. En cause, les cartes de réduction commerciales, telles que la carte Seniors, ne s’applique plus sur cette ligne.

– Giverny : Le réalisateur et scénariste Cédric Klapisch a choisi les magnifiques jardins de Claude Monet, comme décor pour son nouveau film intitulé « La Venue de l’avenir ».

– Vernon : Le club de football de la ville a officiellement annoncé l’arrivée d’Alan Tanguy en tant que nouvel entraîneur de l’équipe.

– Interview d’Armelle Kratz, adjointe au maire des Andelys, en charge de l’éducation et de la jeunesse et trois jeunes élus au Conseil municipal des enfants : Brewen, Inaya et Inessa. Aux Andelys, le Conseil municipal des enfants a développé un projet de toilettes sèches de A à Z. Ces toilettes écologiques vont être installée et inauguré dans le parc Nicolas Poussin le 12 juin.