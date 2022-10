La fête de la courge revient pour sa seconde édition à Juziers samedi prochain, le 22 octobre 2022, de 14h à 18h au Jardin Humain 17 rue Janine Vins. Au Programme : des animations sur la courge et sur l’automne au potager, des ateliers sculpture et peinture ainsi que des concours du meilleur dessert et de la bonne pesée.

Entrée libre. Buvette sur place.

Pour plus de renseignements sur la Fête de la courge à Juziers rendez vous sur le site internet www.juziers.fr.