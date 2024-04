Après la dernière édition, la Dictée Mantaise revient en 2024 afin de rassembler les habitants autour d’un moment fédérateur. Pour participer au plus grand concours d’orthographe du territoire, rendez-vous samedi, le 6 avril 2024, au Parc des Expositions Michel-Sevin.

« La Dictée pour Tous » est un concept intergénérationnel et international. Son caractère précurseur permet à tous les Français de se retrouver autour d’un exercice de lettres. Cette action est encouragée et parrainée par des personnalités du monde des lettres, des artistes, des sportifs ainsi que des citoyens engagés et sensibles à la conservation de la langue française.

Au programme :

13h45 : ouverture des portes et accueil du public

15h00 : début de la dictée

Remise des prix et distribution d’un goûter à la fin de la dictée à l’issue

Cette manifestation est ouverte à tous les publics et se divise en 5 catégories :

écoliers,

collégiens,

lycéens,

adultes,

apprenants de la langue française.

Le texte proposé à chaque dictée est le même pour tous les participants mais est délibérément plus court pour les écoliers et les collégiens. Les auteurs des copies ayant le moins de fautes seront récompensés.

Chaque participant recevra 1 livre offert par l’association « Force des Mixités ».

Les premiers de chaque catégorie remportent une box d’activités ou un week-end pour 2 personnes et sont invités à la finale nationale dans un lieu emblématique avec l’ensemble des finalistes des différentes régions de France.

Pour plus de renseignements sur la Dictée Mantaise 2024 rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.