La princesse de Bizy prépare un grand bal pour l’anniversaire de son père. Petits et grands sont invités aux préparatifs de ce bal avant le grand jour. Espérons qu’Edgard, le major d’homme, soit apte à vous recevoir pour vous montrer les points importants aux préparatifs : le menu, l’habillage, les pas de danse… Votre tenue doit être correcte pour ce grand évènement ! Il serait dommage que des imprévus se glissent dans une telle organisation.

Visite animée du château. Possibilité de venir costumé. Goûter à la fin de l’animation. Uniquement sur réservation.

Dates : Les mercredis de juillet et août 2022. Les 13,20 et 27 juillet et les 10, 17, 24 et 31 août à 14h30. Le 06 juillet et le 03 aout à 11h30.

Pour plus de renseignements sur La Princesse de Bizy rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.