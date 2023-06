LE JOURNAL DES SPORTS DU 05 JUIN 2023 00:00 / 22:37 1X

BPM reçoit Rythme et vous. Retrouvez Cécile Thiam, présidente du club, Salima Daoud, trésorière, Fatima Kasmi, secrétaire. Rythme et Vous propose différents courts de Zumba, mélange de fitness et de danse sur des musiques entrainantes et de renforcements musculaires. Elles organisent également des Zumba Party au profit de différentes associations du Mantois.