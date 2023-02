Les Entretiens de Vernon

Participez aux Entretiens de Vernon demain, le 16 février 2023, à l’Espace Philippe-Auguste de Vernon de 18h30 à 20h. Vous pourrez assister à une conférence de Christophe Bonal sur « Les débris spatiaux, problèmes et solutions ».

La pollution ne concerne pas que la Terre : elle touche aussi l’espace. Au-dessus de nos têtes gravitent ainsi plusieurs milliers de débris plus ou moins gros, plus ou moins dangereux, comme autant de vestiges des différentes tentatives de conquête aérospatiale. Évidemment pas sans risques, cette décharge à ciel ouvert n’est pourtant pas une fatalité et certains acteurs de l’espace travaillent depuis de nombreuses années pour tenter de trouver des solutions.

