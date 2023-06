Limay : Boucle d’O

Mercredi à 10h30 vous pourrez assister au spectacle Boucle d’O à l’Espace Culturel Christiane Faure de Limay. Il s’agit d’un poème visuel et musical. Deux artistes se rencontrent dans un langage de corps, de voix, de rythmes et d’images. En partenariat avec la Cité éducative et l’association des 400 coups.

À partir de 6 ans.

Réservation obligatoire auprès de l’association les 400 coups au 01 30 63 30 80

Pour plus de renseignements sur le spectacle Boucle d’O à Limay rendez vous sur le site internet www.ville-limay.fr.