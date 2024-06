Limay : Kayak en Seine 2024

Participez à la nouvelle édition de Kayak en Seine demain, le samedi 8 juin 2024, à Limay. Une belle occasion de découvrir la section canoë-kayak de l’AS Mantaise qui organise sa journée portes ouvertes autour d’initiations de Kayak et de Paddle et de nombreuses animations et spectacles.

Découvrez la section Canoë-Kayak de l’AS Mantaise à travers la journée découverte « Kayak en Seine 2024 ».à la Base de Canoë-Kayak Patrick FORET – Chemin de l’île de Limay 78520, Limay (L’Île de Limay est la partie droite de l’Île aux Dames de Mantes-la-Jolie).

Programme

9h30 à 16h30 : Initiations Kayak & Paddle

16h à 17h30 : Zumba géante + démonstration de l’école de danse Le Studio 153

9h à 18h : nombreuses animations pour les enfants,

Restauration et buvette sur place

Entrée gratuite.