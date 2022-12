Magnanville : Exposition-vente du club Artisanat

Demain, le samedi 3 décembre 2022, une exposition-vente du club artisanat de Magnanville est organisée à la médiathèque « Le Grenier des Arts » de 10h à 18h. Passionnés d’artisanat, à vos agendas !

Le club artisanat de Magnanville expose et vend ses créations, Porcelaines, peintures sur soie et bois, décorations de Noël… Autant d’objets à découvrir et à acheter pour vos cadeaux de fin d’année.

Entrée libre.

Pour plus de renseignements sur l’exposition-vente du club artisanat de Magnanville appelez le 01 30 92 37 28 ou rendez vous sur le site internet www.magnanville.fr.