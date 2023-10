Magnanville : marche contre les cancers du sein et de la prostate

Rendez-vous, vendredi, le 20 octobre 2023,à partir de 18h30, à la Maison des sports du Complexe sportif Firmin Riffaud de Magnanville pour une marche contre les cancers du sein et de la prostate, organisée en partenariat avec la section marche de l’Entente Sportive Magnanvilloise et le club ados.

Près de 110 000 cas de maladies sont recensés annuellement chez les hommes et chez les femmes. Depuis plusieurs années, la municipalité et les associations magnanvilloises s’associent à la lutte contre le cancer du sein dans le cadre de l’événement national « Octobre rose ». Cette année, la mobilisation s’étend au cancer de la prostate. Afin d’inciter au dépistage précoce de ces maladie, une marche de sensibilisation, ouverte à tous est organisée. Le club ados y participera dans le cadre de ses actions de prévention en faveur des jeunes. Ensemble, mobilisons-nous pour ces causes !

La marche : Parcours de 3,5 Km dans Magnanville, ouvert à tous. La marche sera ponctuée de pauses devant les édifices publics éclairés en rose pour l’occasion. Ambiance conviviale.

Obligatoire : Munissez-vous d’une lampe torche ou frontale

Verre de l’amitié et soupe au retour.

Don libre, reversé à « La Note Rose »

Pour plus de renseignements sur la marche contre les cancers du sein et de la prostate organisée à Magnanville rendez vous sur le site internet www.magnanville.fr.