Magnanville : Téléthon 2023

A partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche Magnanville participe au Téléthon 2023. La ville et les acteurs locaux se mobilisent, une nouvelle fois, et proposeront de nombreuses animations au profit de l’AFM TÉLÉTHON.

Le programme est riche et diversifié durant ces trois jours de mobilisation au sein du complexe sportif Firmin Riffaud : pétanque, soirée découverte multisports, jeux de société, marche familiale, initiation tennis fauteuil, fitness, basket, padel, self-défense (gymnase Marie-Amélie Le Fur), et le traditionnel loto du Comité des Fêtes dont une partie est dédiée au Téléthon.

Côté culture, l’École des 4 z’Arts propose un hommage à Jean Ferrat, le vendredi soir dans la salle du Colombier, à l’Espace culturel de La Ferme.

La municipalité organisera aussi des ateliers sportifs tournants multisports pour permettre aux élèves de grandes sections de maternelle et de CP des écoles de la ville de participer à cet événement et de les sensibiliser à cette cause.

L’ensemble des bénéfices seront reversés à l’AFM TÉLÉTHON.

Votre participation est essentielle. Le Téléthon peut tout changer. Mobilisons-nous !

Vous retrouverez le programme complet du Téléthon 2023 à Magnanville en cliquant ici.