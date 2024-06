Mantes-la-Jolie : À Table juin 2024

Faites voyagez vos papilles avec À table à Mantes-la-Jolie le dimanche 16 juin 2024 de 12h à 20h. Ce rdv printanier vous embarque pour un voyage autour des cultures et de la cuisine du monde. Au programme : dégustation de spécialités issues des quatre coins de la planète concoctés par les commerçants mantais et animations culturelles et musicales. Une navette gratuite est à votre disposition dans toute la ville pour rejoindre l’événement.

Cuisine marocaine, mexicaine, hawaïenne, canadienne, italienne, créole, algérienne, hongroise, libanaise, asiatique, portugaise et sénégalaise vous attendent pour un voyage culinaire hors du temps.

Au programme : cours de cuisine, ateliers pédagogiques, initiations pour le côté gastronomie. Mais aussi démonstrations de danses, costumes traditionnels, contes et musiques du monde pour le côté culturel.

Le programme

LES HALLES GOURMANDES

Un tour du monde des saveurs en quelques heures seulement, ça vous tente ?

Cuisine française, marocaine, canadienne, créole, hongroise, libanaise, indochinoise, coréenne, vietnamienne, américaine ou encore sénégalaise vous attendent pour un voyage culinaire hors du temps.

Pour que les plus petits dépensent leur énergie, des jeux gonflables pour les 2-5 ans et les 6-12 ans seront installés. L’occasion pour eux de se défouler en toute sécurité. Plus classique, mais tout aussi amusant, le Jeu des Continents proposera un tour du monde des jeux en bois. De quoi se divertir tout en apprenant.

Partez à la découverte des cultures du monde

Leurs vêtements traditionnels, leurs coutumes et traditions… Culture kurde, portugaise, antillaise, maghrébine, sénégalaise, hongroise, cubaine, subsaharienne, les associations de la Ville sont là pour partager avec vous.

La bonne chère, c’est aussi, pourquoi pas, écouter de la bonne musique. Sur ATable ! Fedayi Pacha proposera des sets musicaux electro dub aux sonorités du monde. De quoi coller parfaitement à ce que vous aurez dans l’assiette !

Vous aimez cuisiner et vous avez envie de vous perfectionner et de découvrir de nouvelles manières de faire ? À Table ! vous propose plusieurs ateliers culinaires pour parfaire votre tour de main. Des cours de cuisine animés par un chef, aux ateliers autours des épices, de la cuisine ou des goûters zéro déchet, en passant par l’initiation à la cérémonie du thé ou la sculpture sur fruits pour épater vos convives, ne ratez pas les rendez-vous que vous fixent AnCuisine, l’association Le Mantois en transition ou Chine Concept.

Après vous être régalés les papilles, À Table ! va vous en mettre plein les yeux. L’événement fait la part-belle aux cultures du monde. La journée sera rythmée par des démonstrations diverses et variées : danse d’Asie, défilé de vêtements traditionnels et danse sénégalaise, folklore portugais, musique et danse mexicaine, danse hongroise, rueda cubaine, danse antillaise, africaine ou *Tour du monde des contes musicaux, tous ne vous donneront qu’une seule envie : vous lever et danser ! *Tour du monde des contes musicaux : Trois contes, trois continents, des instruments de musique. Les conteurs / conteuses s’accompagnent d’instruments de musique du monde entier : de la guitare au djembe en passant par la kalimba. Les enfants associent ainsi les sons aux émotions de l’histoire mais aussi les sonorités aux continents visités.

Infos pratiques

Dimanche 16 juin 2024 de 12h à 20h

Parc des Expositions Michel Sevin

Allée des îles Éric Tabarly

78200 Mantes-la-Jolie

Entrée gratuite | Parc de stationnement pour vélo | Navette gratuite

Pour plus de renseignements sur A Table à Mantes-la-Jolie le 16 juin 2024 rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.