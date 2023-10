MANTES-LA-JOLIE : ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Des activités artistiques sont organisées pendant les vacances, du 24 au 27 octobre 2023, au Centre d’Arts Abel-Lauvray de Mantes-la-Jolie. Activités tout public dès 6 ans en individuel ou en famille.

Au programme :

Les ateliers

Atelier avec LODELIA : Histoires dessinées

Réalisation de carnet, à partir de mots et d’images, selon l’inspiration et les outils mis à disposition : pochoirs, tampons et formes en papiers découpés. Animé par Lodelia.

Atelier avec Wenjie LIN : « Portraits croisés »

Travail ludique du portrait à partir des techniques de peinture, dessin ou collage transmises par Wenjie Lin.

Atelier des matières avec Sarah

Crayons de couleurs, gouaches, argile et appareils photographiques.

Atelier du regard avec Frédéric

Lecture d’image et prises de vues.

Toutes les infos

Horaires : Du mardi au vendredi : 10h > 12h et de 14h > 16h

Uniquement sur inscription

Infos : Frédéric de Bresson | fdebresson@manteslajolie.fr | 06 29 35 31 24

Inscriptions : Jeanny Leap | jleap@manteslajolie.fr | 01 34 77 30 13

Les + : Prévoir une tenue adaptée à l’activité en atelier de création plastique et visuelle

Tarifs individuels par séance : Intra-muros 3,70€ | Extra-muros 5,20€

Pour plus de renseignements sur les activités artistiques organisées au Centre d’Arts Abel-Lauvray de Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.