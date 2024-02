Mantes-la-Jolie : Atelier Artistique des 5 Matières

Un atelier artistique des 5 matières est organisé du 13 au 16 février 2024, au Centre d’Arts Abel-Lauvray de Mantes-la-Jolie. Cet atelier proposé par Emmanuelle Lemoine et Frédéric de Bresson, accueille ceux qui aiment explorer les possibilités créatives de matières multiples : crayons de couleurs, gouaches, argile, photographies, écritures.

L’atelier des 5 matières s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent œuvrer en utilisant la variété des matières et en explorant les techniques d’assemblages.

Présent tout au long de l’année, l’atelier des 5 matières vous propose :

Crayons, peintures et argiles en libre cours

Écritures et photographies

Restitutions

Dans la salle des matières, dessin, peinture et modelage sont proposés en expression libre.

L’atelier assembl’art ouvre à la pratique des techniques mixtes et des réalisations collectives.

En parallèle, la pratique de la photographie permet d’alimenter un dossier personnel. Les réalisations sont commentées dans la salle du coâ pour travailler sur la place du regard.

La finalité est de constituer pour chacun des participants un dossier qui témoigne de la variété des identités visuelles et plastiques.

HORAIRES

10h à 12h pour les essais

14h à 16h pour les inscrits

PUBLIC

Adultes et enfants

Accueil à partir de 3 ans accompagnés, ou 6 ans en individuel ou en famille

Programme

Motifs et impressions

Un atelier avec LODELIA

Créer des motifs à partir de tampons et du matériels mis à disposition.

Travailler sur la répétition pour créer des imprimés uniques.

Lien internet : www.lodelia.bigcartel.com | Instagram : @lode.lia

Masque de Carnaval

Un atelier avec Paul HUTZLI

Réaliser masques et costumes à partir de papier mâché ou d’objets de récupération.

Le but est de réaliser des objets qui répondent aux intérêts et à l’imaginaire des participants au travers d’une œuvre collective.

Lien internet : www.paulhutzli.com | Instagram : @paulhutzli

Dessin, peinture, modelage

Dans l’atelier des matières avec Emmanuelle LEMOINE.

Créer des images individuelles.

Crayons de couleurs, gouaches, argile et appareils photographiques pour créer des images.

Atelier du regard

Avec Frédéric de Bresson

Ecrire collectivement sur des images.

Lecture d’image, travail sur la façon de légender les créations de l’atelier des matières

Horaires

Les mardis, mercredis, jeudis, et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Tarifs

Inscription en famille ou individuelle.

3,70€ / jour (Mantais)

5,20€ / jour (Extra-muros)

La séance d’essai est gratuite. Réservation sur demande.

Pour plus de renseignements sur l’atelier artistique des 5 matières à Mantes-la-Jolie ou pour vous inscrire rendez-vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.