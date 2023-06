Mantes-la-Jolie : Atelier autour du jardinage

Un atelier autour du jardinage (jusqu’à 6 ans) est organisé à Mantes-la-Jolie mercredi 14 juin 2023 de 14h à 16h dans le cadre de l’Espace Parents/Enfants du CVS Gassicourt.

L’espace Parents/Enfants est destiné aux jeunes enfants de 0 à 6 ans ainsi qu’à leurs parents. C’est un lieu d’écoute et d’échanges, de jeux et de rencontres qui privilégie la parole et la convivialité. Les enfants viennent s’initier en douceur et en sécurité à la « vie sociale ». Différents ateliers sont proposés : kung-fu, cuisine, activités manuelles, lecture de contes…

Ouvert aux habitants de tous les quartiers de la ville

Pour plus de renseignements sur l’atelier autour du jardinage à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.