Mantes-la-Jolie : Atelier Calligraphie Médiévale

Petits et grands pourront s’essayer à la calligraphie médiévale à l’occasion d’un atelier mercredi, le 27 mars 2024, de 14h à 16h30 au Musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie. En s’inspirant des fragments d’écriture du Moyen Âge présents sur la statuaire de la Collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie et quelques documents d’archives, petits et grands pourront s’essayer à la calligraphie médiévale. Ce terme regroupe aujourd’hui l’ensemble des éléments décoratifs, des textes écrits et des représentations imagées exécutés dans un manuscrit pour l’embellir.

Tout public. Plein tarif : 10€40, tarif réduit 5€20 et tarif accompagnant : 5,10€. Réservation obligatoire (jusqu’à 48h) au 01 34 78 86 60 ou par mail à reservation.patour@manteslajolie.fr.

Pour plus de renseignements sur l’atelier de calligraphie médiévale à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.