Mantes-la-Jolie: Atelier création d’un Manga

La ville de Mantes-la-Jolie et la médiathèque Georges-Duhamel proposent un atelier complet de création d’un manga : scénario, recherches graphiques, storyboard, dessin, encrage, mise en couleur, ombrage samedi prochain, le 17 décembre 2022, de 10h à 12h30. L’atelier est accessible à partir de 11 ans.

La France est le deuxième « consommateur » de mangas dans le monde, après le Japon. Nombreux sont les enfants, les adolescents et les adultes intéressés par les mangas et les animés et désireux de créer leur propre univers manga.

Entrée gratuite. Places limitées. Uniquement sur inscription auprès de vos bibliothécaires. Infos au 06 48 37 82 48.

Pour plus de renseignements sur l’atelier de création de manga organisé à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.