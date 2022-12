Mantes-la-Jolie : Atelier Jeu m’éclate

Vous avez été nombreux à réclamer le retour de l’atelier Jeu m’éclate à Mantes-la-Jolie. La médiathèque Louis-Aragon a le plaisir de vous proposer de venir partager un moment agréable et convivial, le mercredi 14 décembre à 15h45, et de défier les bibliothécaires et les autres joueurs en développant votre sens de la stratégie.

Atelier accessible à partir de 8 ans.

Inscriptions indispensables et informations auprès des bibliothécaires par téléphone au 01.34.78.99.88 ou au 01.34.78.81.01

Pour plus de renseignements sur l’atelier Jeu m’éclate organisé à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.