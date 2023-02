Mantes-la-Jolie : Atelier Manga

Participez avec votre enfant, jusqu’à 6 ans, à un atelier Manga sur l’Égalité Hommes / femmes mercredi, le 15 février 2023, au Centre de Vie Sociale de Gassicourt de Mantes-la-Jolie de 14h à 16h. L’atelier est organisé dans le cadre de l’Espace Parents/Enfants du CVS Gassicourt.

L’espace Parents/Enfants est destiné aux jeunes enfants de 0 à 6 ans ainsi qu’à leurs parents. C’est un lieu d’écoute et d’échanges, de jeux et de rencontres qui privilégie la parole et la convivialité. Les enfants viennent s’initier en douceur et en sécurité à la « vie sociale ». Différents ateliers sont proposés : kung-fu, cuisine, activités manuelles, lecture de contes…

L’atelier est ouvert aux habitants de tous les quartiers de la ville et il est gratuit sur inscription.

Infos pratiques auprès Centre de Vie Sociale de Gassicourt (accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 1 place Paul-Bert) ou par téléphone au 01 34 78 99 70.

Pour plus de renseignements sur l’Atelier Manga organisé à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.