Mantes-la-Jolie : Atelier mémoire seniors

Un atelier mémoire, uniquement pour les seniors est organisé au Centre de Vie Sociale (CVS) de Gassicourt de Mantes-la-Jolie jeudi, le 9 février 2023, de 14h à 16h.

L’atelier mémoire a pour vocation de proposer aux seniors des séances d’entraînement et des activités destinées à stimuler la mémoire des personnes âgées mais également leurs fonctions cognitives, et ce, quel que soit leur degré d’autonomie. Ces ateliers mémoire ont été créés dans un contexte de prévention et d’action éducative pour la santé.

Inscription obligatoire. Rendez-vous au Service Seniors situé à l’Agora. Infos au 01 34 78 86 19 ou par mail à service.seniors@manteslajolie.fr.

