MANTES-LA-JOLIE : ATELIER MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Un atelier de musique assistée par ordinateur est organisé le lundi 19 et le mardi 20 février 2024, de 14h30 à 16h30, à l’Espace Brassens de Mantes-la-Jolie. Au programme : Utilisation des outils de MAO (pad, clavier MIDI, logiciels Ableton live et Reason) avec un intervenant professionnel.

Cet atelier est une approche où l’on découvre, pour les novices, où l’on peaufine, pour les plus expérimentés, l’utilisation des outils de MAO (pad, clavier MIDI, logiciels Ableton live et Reason). On développe son oreille musicale, son sens du rythme et on joue avec les autres pour une création sonore grâce à un cadre préétabli. Grâce au caractère ludique, on « se décomplexe » par rapport à la musique et à la création. Les participants s’expriment et canalisent leur énergie créative.

Atelier accessible dès 12 ans. Gratuit sur inscription.

Informations et inscriptions par téléphone au 06 12 78 30 46 ou par mail à bsophiyair@manteslajolie.fr.

Pour plus de renseignements sur l’atelier de musique assistée par ordinateur organisé à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.