Mantes-la-Jolie : Café des Lecteurs

Vous pourrez participer au café des lecteurs samedi, le 3 février 2024, de 10h à 12h à la Médiathèque Georges-Duhamel de Mantes-la-Jolie. Venez partager, avec votre bibliothécaire et différents lecteurs, ce que vous avez aimés ou détestés (romans, documentaires et films, expos, etc.).

Rendez-vous récurrent tous les premiers samedis du mois : présentation des coups de cœur des lecteurs et des bibliothécaires.

Entrée libre et gratuite sur inscription par téléphone au 01.34.78.83.56 ou par mail à mediatheque.duhamel@manteslajolie.fr.

Pour plus de renseignements sur le café des lecteurs à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.