Mantes-la-Jolie : Collégiale Light Show

Plongez dans une expérience unique à Mantes-la-Jolie pour 1h30 de spectacle où la musique fusionne avec la lumière à l’occasion du Collégiale Light Show demain, le samedi 20 janvier 2024, de 19h à 20h30 au sein de la majestueuse Collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie.

La Collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie accueillera le « Collégiale Light Show » : la finale d’un concours de pupitreurs lumière organisé en partenariat avec l’association CQLP (C’est Qui Le/La Patron.ne). Cette année et pour la première fois, les équipes finalistes auront le privilège de s’affronter sur un monument historique en proposant une mise en lumière de la Collégiale.

Préparez-vous à être ébloui par un événement qui va bien au-delà d’un simple spectacle, car il vise à couronner la meilleure équipe capable de créer le plus beau show lumineux. C’est une nuit où la lumière devient l’actrice principale, et la Collégiale est le théâtre enveloppé par plus de 400 projecteurs.

Rendez-vous sur la place de l’Étape pour voter en direct et découvrir quelle équipe deviendra le/la patron.ne de la lumière à Mantes-la-Jolie.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.