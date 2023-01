Mantes-la-Jolie : concert Aïeuls’s rock

Vous pourrez assister au concert Aïeuls’s rock à l’Espace Brassens de Mantes-la-Jolie samedi, le 28 janvier 2023, à 20h30. Vous y retrouverez une joyeuse bande de musiciens et chanteurs amis depuis plus de 15 ans dont le but est de partager leur amour de la musique en balayant des titres des années 70 à nos jours. Un régal pour les oreilles dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Entrée libre sur réservation au 01 30 92 86 56.

Pour plus de renseignements sur le concert Aïeuls’s rock à Mantes-la-Jolie www.manteslajolie.fr.