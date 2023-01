Mantes-la-Jolie : Conte « Envie de frissonner ? »

Venez écouter les conteuses Sophie Dard et Teresa Hogié à la Médiathèque Georges-Duhamel de Mantes-la-Jolie lors de la lecture du conte « Envie de frissonner ? » dans le cadre des Nuits de la Lecture samedi, le 21 janvier 2023. Deux séances : à 11h pour les plus petits à partir de 3 ans (45 minutes), et à 17h pour les plus de 6 ans (60 minutes).

On dit : Que la nuit tous les chats sont gris

On dit : Que les ogres mangent des enfants

On dit : Avoir si peur qu’on a la chair de poule

On dit aussi : Que toutes les sorcières sont laides…

Curieux de connaître la suite ? Alors rendez-vous à la Médiathèque Georges-Duhamel de Mantes-la-Jolie pour le conte « Envie de frissonner ? ».

Entrée gratuite. Places limitées. Uniquement sur inscription auprès de vos bibliothécaires : 01 34 78 81 01 ou par mail sur spalmer@manteslajolie.fr.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.