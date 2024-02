MANTES-LA-JOLIE : CYCLES DE COURS D’HISTOIRE DE L’ART

Votre musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie vous propose les cycles de cours d’histoire de l’art, « L’impressionnisme, hier et aujourd’hui ». Participez à la session : « Comprendre l’impressionnisme, entre Zola et Mallarmé » par Félicie Faizand de Maupeou et Olivier Schuwer le lundi 5 février de 18h30 à 20h au Pavillon Duhamel.

Cycle de cours de l’art animé par Félicie Faizand: docteure, spécialiste de la peinture de la fin du XIXe siècle et plus précisément de l’impressionnisme. Elle coordonne deux projets de recherche au sein du HAR : Les bibliothèques d’artistes, en lien avec le Labex Les passés dans le présent, et Impressionnisme, en lien avec le Contrat de Destination impressionniste.

Cycle de cours de l’art également animé par Olivier Schuwer : docteur en Histoire de l’art et chargé de TD à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ATER (attaché temporaire d’enseignement et de recherche) à l’Université de Lorraine (2018-2020), il est aujourd’hui chargé d’enseignement à l’Université d’Angers. Ses recherches portent notamment sur le dialogue entre art et littérature dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Inscription pour le cycle complet : 30€

01 34 78 86 60 ou reservation.patour@manteslajolie.fr

Séance ouverte aux personnes non abonnées au cycle

Pour plus de renseignements sur les cycles de cours d’histoire de l’art à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.