Mantes-la-Jolie : Déambulation Théâtrale

Vous pourrez assister à une déambulation théâtrale à l’occasion de Marivaux dans les Murs samedi 1er juin 2024 à 15h au départ du Musée de l’Hôtel Dieu de Mantes-la-Jolie. Qu’est-ce que Marivaux dans les Murs ? Eh bien, la ville deviendra pour cette après-midi-là le décor réhabité de la pièce de Marivaux, « Le préjugé vaincu ». Alors, exit les préjugés et venez vous laisser surprendre et séduire par l’imagination d’un des plus célèbres auteurs du 18ème siècle français qui a excellé dans l’invention, joueuse et pleine de clarté, de Comédies devenues célèbres.

Le Théâtre des Oiseaux récidive en transposant une pièce d’un grand classique en un acte théâtral savoureux et drôle dans la modernité d’espaces de notre quotidien. Un frottement avoué et humoristique entre l’ancien et le nouveau, entre l’Histoire passée et actuelle. Ils mettront de nouveau en couleurs, en mouvements et en question la place publique !

Avec : Nathalie Cario, Esther Pingault, Mathias Bauret, Christian Leroy, Milo Martin Cario, Bernard Martin Fargier

Musique : Christian Leroy

Mise en scène : Bernard Martin Fargier

Gratuit. Spectacle en exterieur, RDV Musée de l’Hôtel-Dieu

Pour plus de renseignements sur la déambulation théâtrale organisée à Mantes-la-Jolie appelez le 01 34 78 86 60, envoyez un mail à reservation.patour@manteslajolie.fr ou rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.