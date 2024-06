Mantes-la-Jolie : Distribution de composteurs

La Communauté Urbaine GPS&O organise une distribution de composteurs le samedi 8 juin au Centre Technique Municipal de Mantes-la-Jolie – Salle Jean Badier situé 13 Rue Nungesser et Coli.

Depuis le 1er janvier 2024, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire demande à ce que chacun puisse trier ses déchets alimentaires et végétaux. Cela n’est pas une obligation pour les particuliers. Depuis le début de l’année, GPS&O poursuit et intensifie ses campagnes de distribution de composteurs à tarif préférentiel.

Infos pratiques

Descriptif du kit de compostage individuel

Contenu du kit (voir la galerie d’images en bas de page) :

un composteur de 400 litres

de 400 litres un bio-seau de 10 litres qui permet de stocker ses déchets fermentescibles avant de les amener au composteur.

de 10 litres qui permet de stocker ses déchets fermentescibles avant de les amener au composteur. un brass’compost, outil indispensable qui facilite le mélange du compost.

Tarif du kit complet : 20€ l’unité (coût réel 85 €, soit 65€ pris en charge par GPS&O)

Contenance du composteur : 400 litres

Matière du composteur : bois

Dimensions du composteur une fois monté : L 84,5 cm x l 83 cm x H 82 cm

Dimensions du colis avant montage : L 84,5 cm x l 15 cm x H 82 cm (prévoir la place nécessaire dans son véhicule).

Poids du composteur : 33kg

Modalités de réservation et de paiement

Un justificatif de domicile est demandé au moment de l’inscription. La réservation de composteurs et le paiement s’effectuent en ligne sur gpseo.fr en cliquant ici.

Les habitants s’inscrivent sur le créneau de leur choix :

Le matin : 9h, 10h ou 11h.

L’après-midi : 13h, 14h, 15h, 16h.

Le jour de la remise

Une initiation gratuite au compostage par un conseiller « tri et réduction des déchets » est assurée (session de 45 min). Cette courte formation est indispensable pour acquérir toutes les clés de fabrication de son compost maison et savoir l’utiliser au mieux.

Au moment de la récupération de leur nouveau composteur, les inscrits se voient remettre :

Le guide pratique du compostage édité par GPS&O ;

Un bio-seau et un brass-compost, outil indispensable qui facilite le mélange du compost.

Le compostage contribue à la baisse significative de la production d’ordures ménagères – moins 100 kg par habitant par an – soit une cure d’amincissement d’un tiers du poids de notre poubelle – et à la réduction des déchets verts déposés en déchèterie ou collectés. Solution de tri des biodéchets à la source, le compostage est aussi un moyen écologique, simple, efficace et gratuit de prendre soin de son jardin et de ses plantations. >> Télécharger le guide du compostage

CONTACT

Pour toutes vos questions liées au compostage : compostage@gpseo.fr

N° Infos déchets : 01 30 33 90 00, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Inscription obligatoire.

Pour plus de renseignements sur la distribution de composteurs à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.