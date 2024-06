Mantes-la-Jolie : École S’Handifférence 2024

Dans le cadre de l’édition 2024 du projet « l’École S’Handifférence », organisé à Mantes-la-Jolie par le pôle Mantois Sports en Seine de l’Association Sportive Mantaise, plus de 800 élèves de CM2 des écoles Mantaises ainsi que des élèves en situation de handicap issus d’institutions spécialisées participent à deux journées, les 11 et 13 juin 2024, placées sous le signe de la sensibilisation au handicap et de l’intégration par le sport.

Cette 8ème édition de l’événement rassemblent sur deux demi-journées (mardi 11 et jeudi 13 juin) un total de près 800 élèves (classes de CM2 et doubles niveaux CM1/CM2 des écoles mantaises) ainsi que des élèves en situation de handicap issus d’institutions spécialisées (IME, Hôpitaux de jour, etc.) du Mantois et des alentours.

En totale mixité, de 10h à 16h, les enfants font des activités sportives ludiques, encadrées par des éducateurs sportifs.

Objectifs

Sensibiliser les enfants des écoles primaires au handicap

Favoriser la mixité entre les écoles et les institutions spécialisées à travers le sport

Découvrir de nouvelles activités physiques et sportives adaptées

Activités

Des ateliers ludiques et sportifs adaptés : les enfants participeront à une variété d’activités olympiques et paralympiques, découvrant ainsi de nouvelles disciplines et mettant en pratique leurs compétences sportives.

Des mises en situation de handicap : les participants auront l’opportunité de se mettre à la place de personnes en situation de handicap grâce à des ateliers spécialement conçus pour l’occasion.

Un défilé olympique haut en couleurs : chaque école défilera fièrement avec son propre drapeau, symbole de l’esprit d’équipe et de la diversité.

Une cérémonie de remise des récompenses : tous les participants seront récompensés pour leur engagement et leur participation à cette journée mémorable.

Nous remercions les nombreux partenaires qui se mobilisent chaque année pour faire de ces deux journées une vraie réussite pour les enfants !

Partenaires publics : Mairie de Mantes-la-Jolie : Service des sports, Bureau Information Prévention Santé – L’Éducation Nationale – Le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports des Yvelines (SDJES78) – Le Conseil Départemental des Yvelines

Partenaires privés : Service Information, prévention et santé de la ville de Mantes-la-Jolie – Les institutions spécialisées des Yvelines et de l’Eure – Le Comité Départemental Sport Adapté des Yvelines 78 – Le Comité Départemental Handisport 78 – L’OMS – AS Mantaise – Presse locale – CAPABLES – La Fondation PSG – Handi New Vision – AINH – L’Ecole de la 2ème Chance – PSL76 – Fédération Française de Sport Adapté – Décathlon – Fédération Française Handi Sport – Diversidées

Pour plus de renseignements sur l’édition 2024 de « l’École S’Handifférence » à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.