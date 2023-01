Mantes-la-Jolie : Escape Game Le livre maudit

Participez à l’Escape Game « Le livre maudit » dans le cadre de la Nuit de la lecture samedi, le 21 janvier 2023, à la Médiathèque Georges-Duhamel de Mantes-la-Jolie. Durée 1h par groupe, départ toutes les 20 minutes de 18h30 à 21h.

Il y a une semaine, la bibliothécaire a reçu, sans le savoir, un paquet contenant le livre maudit de Dracula. Dracula et ses serviteurs (chauves-souris, araignées et autres insectes) se sont échappés du livre maléfique et se sont répandus dans la médiathèque. Depuis, ils jouent des mauvais tours et terrorisent le personnel et les usagers des lieux. Pour que cela cesse et que ce petit monde diabolique regagne les pages du livre, vous allez devoir trouver la formule magique de réintégration, en réussissant des défis dans les salles de la médiathèque.

Mais Dracula n’a aucune envie de retourner à sa vie de papier, il vous a réservé des défis complexes et, de plus, il a caché le livre ; vous ne le retrouverez qu’en résolvant toutes les énigmes. Soyez prudents, les créatures maudites peuvent se cacher derrière chaque étagère.

L’escape game est un jeu d’entraide. Les participants se retrouvent enfermés dans une salle symbolisant un lieu clos (un château, une prison, un bateau de pirates…) et doivent mener l’enquête et résoudre en un temps limité les énigmes pour s’échapper.

Entrée gratuite, places limitées, uniquement sur inscription auprès de vos bibliothécaires au 01 34 78 83 55 ou au 01 34 78 81 01.

Pour plus de renseignements sur l’Escape Game « Le livre maudit » à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.