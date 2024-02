Mantes-la-Jolie : Exposition de dessins manga

Du 6 au 27 février 2024 vous pourrez voir une exposition de dessins manga à la Médiathèque Georges-Duhamel de Mantes-la-Jolie. Sept médiathèques et une cinquantaine d’artistes de tout âge se sont réunis autour d’un projet créatif sur la thématique du manga. Au fil de cette exposition, découvrez leurs créations originales ainsi que de grands classiques du genre.

La France est le deuxième « consommateur » de mangas dans le monde, après le Japon. Nombreux sont les enfants, les adolescents et les adultes intéressés par les mangas et les animés et désireux de créer leur propre univers manga.

Exposition aux horaires de la médiathèque :

Mardi et vendredi : de 13h à19h

Mercredi et samedi : de 10h à 18h

Fermé le Lundi, jeudi, dimanche et jours fériés sauf mention contraire

Entrée gratuite.

Pour plus de renseignements sur cette exposition de dessins manga à Mantes-la-Jolie appelez le 01 34 78 81 01, envoyez un mail à mediatheque.duhamel@manteslajolie.fr ou rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.