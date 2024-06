Mantes-la-Jolie : Exposition « Sneakers Mania »

L’exposition « Sneakers mania : un art urbain au musée » explore l’art des sneakers au Musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie du 19 juin au 1er juillet 2024.

Explorez l’art des sneakers customisées et de collection lors d’une exposition inédite au musée de l’Hôtel-Dieu. Découvrez l’histoire de ces chaussures emblématiques, véritables phénomènes de société. Des œuvres d’art uniques seront exposées, accompagnées de créations inspirées de Maximilien Luce.

EXPOSE TES SNEAKERS DE COLLECTION AU MUSÉE

Comment faire ?

Baskets à déposer au musée jusqu’au 10 juin

Envoyer une photo de la paire de sneakers à contact.musee@manteslajolie.fr ou venir directement la déposer sur place au musée (1, rue Thiers)

Les baskets sont prêtées au musée et rendues à la fin de l’exposition

AUTOUR DE L’exposition

Ateliers de customisation de sneakers

Samedi 4 mai | 15H > 18H | Médiathèque G.-Duhamel | Gratuit | Sur inscription | Dès 10 ans

Voir l’événement en cliquant > ICI <

Mercredis 22 et 29 mai | 13H30 > 18H | Ateliers Chopin | Gratuit pour les *adhérents | Sur inscription | Dès 10 ans

Voir l’événement en cliquant > ICI <

Pour toute information sur ces ateliers, appelez le 01 34 78 84 21.

Le vernissage

Le vernissage, avec des performances de danses et de hip-hop aura lieu le samedi 22 juin à 15h. Gratuit et tout public.

INFOS PRATIQUES

Du 19 juin au 1er juillet 2024

Contact et informations : 01 34 78 86 60 ou reservation.patour@manteslajolie.fr

Musée de l’Hôtel-Dieu – 1, rue Thiers

Horaires d’ouverture :

Lundi et jeudi : 9h-12h et 14h-18h

Mercredi et vendredi : 14h-18h

Week-end et jours fériés : 14h-18h

Entrée gratuite tout le mois de juin.

Pour plus de renseignements sur l'exposition « Sneakers mania : un art urbain au musée » à Mantes-la-Jolie