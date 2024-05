Mantes-la-Jolie : Festival Sixième Monde

Les 24 et 25 mai prochain, Mantes-la-Jolie et les enfants de ses écoles vivront au rythme des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à l’occasion du Festival Sixième Monde.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 étaient l’occasion pour la Ville de proposer un nouveau projet artistique. Cinq mondes correspondant aux cinq anneaux olympiques ont été imaginés par les enfants des écoles élementaires pour construire une déambulation scénographiée jusqu’au SIxième Monde. Cet univers ainsi recrée proposera différentes activités sportives et culturelles en y intégrant une dimension écologique.

LA GRANDE PARADE DES ÉCOLES

Vendredi 24 mai 2024

14h > Départ sur l’avenue Albert-Camus

La grande parade des écoles propose à toutes les classes d’écoles élémentaires de Mantes-la-Jolie d’intégrer un univers correspondant à une des 5 couleurs des anneaux olympiques. Au cours du premier semestre, les enfants ont participé à la confection de leur costume à partir de matériaux recyclés avec l’aide du Collectif des Rives et d’Angèle Riguidel, artiste-bricoleuse et adepte de la seconde vie.

Accompagnés en musique par une batucada, près de 2 200 écoliers se rejoindront sur l’avenue Albert-Camus pour converger ensemble vers un point de rassemblement unique : le Sixième Monde. À l’arrivée, ils réaliseront une chorégraphie « flash mob », prendront un goûter et assisteront à un spectacle avant de regagner leur école.

PARCOURS DE LA FLAMME MANTAISE & ÉCO-VILLAGE SPORT ET CULTURE

Samedi 25 mai 2024

13h > 00h

Stade Nautique International Didier-Simond

Cette journée débutera par un parcours de la flamme Mantaise au départ de l’Espace Guyader à 13h00.

Le parcours est constitué de 9 étapes sur une distance de 8 km et s’acheminera au Stade Nautique International Didier-Simond pour l’ouverture du Sixième Monde à 14h00.

Sur les berges de Seine, les Mantais sont invités à rejoindre nos porteurs de la flamme Mantaise pour les accompagner jusqu’à l’arrivée.

Sur place, les habitants de Mantes-la-Jolie retrouveront des spectacles, de la musique, des activités culturelles et sportives mais aussi des jeux de sensibilisation à l’environnement. Une offre de restauration sera proposée par les commerçants de Mantes-la-Jolie et les associations locales.

Un moment festif en perspective pour poursuivre les Jeux Olympiques à Mantes-la-Jolie !

Cliquez > ICI < pour télécharger le plan

Concert et DJ’ Set (gratuit)

19h30 > 20h30 : Kumbia Boruka

Voilà déjà 10 ans que la Kumbia Boruka fait vibrer la sono mondiale en honorant à chaque fois la reine ancestrale des rythmes afro-caraïbéens , la Cumbia (rencontre des cultures amérindiennes, africaines et européennes qui est devenue la musique emblématique d’Amérique latine).

Forte de son caractère, la Kumbia Boruka , composée de 8 musiciens, se construit progressivement entre l’Europe et l’Amérique Latine et ne cesse de s’épanouir au travers de rencontres artistiques. La Kumbia Boruka , c’est une communion enthousiaste où les mélodies de l’accordéon et du chant, reposant sur un rythme puissant et percussif, se marient aux sonorités électriques et cuivrés.

Avec 3 albums salués par la critique et plus de 600 concerts dans 25 pays différents à leur actif, ASM s’établit comme un des groupes hip-hop prééminent en Europe aujourd’hui. Leur marque unique de boom-bap fusion sophistiqué et expressif continue de servir comme un rappel rafraîchissant que le hip-hop peut être amusant, artistiquement ambitieux et intelligent.

Retrouvez l’intégralité du programme du Festival Sixième Monde à Mantes-la-Jolie en cliquant > ICI <