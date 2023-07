MANTES-LA-JOLIE : FÊTE NATIONALE

Célébrez la fête nationale en famille à Mantes-la-Jolie le 13 juillet à partir de 20h. Au programme, pique-nique et guinguette mais ne manquez pas la traditionnelle distribution de lampions pour la retraite aux flambeaux et l’incontournable feu d’artifice.

Concert et Pique-nique géant

De 20h30 à 22h30 : Pique-nique géant dans le square Brieussel-Bourgeois et concert de Mystère Guinche: Style guinguette moderne

Festif et coloré, Mystère Guinche vous propose de vivre un véritable bal néo-guinguette !

Dans un style Chanson Française et internationale, redécouvrez les plus grands airs populaires avec des reprises revisitées d’artistes tels qu’Edith Piaf, Claude Nougaro, Joe Dassin, Renaud, Georges Brassens, Serge Gainsbourg mais aussi les Rita Mistouko, les négresses vertes, Tryo, Mano Negra, et bien d’autres !

Vous les avez sûrement déjà croisé en concert, en 1ere partie de Jacques Dutronc ou sur les FanZones de l’EURO de Football !

A retrouver sur https://k-music.fr/

Découvrez également leurs photos en bas de cette page !

Distribution de lampions

De 21h30 à 22h30, retrouvez la traditionnelle distribution de lampions dans le square Brieussel-Bourgeois.

Retraite aux flambeaux avec batucada

De 22h30 à 23h, départ de la retraite aux flambeaux du square Brieussel-Bourgeois en direction des bords de Seine dans une ambiance très festive avec DreamTeam, une *batucada endiablée !

*(fanfare brésilienne composée d’un ensemble de percussions jouant de la samba).

Feu d’artifice

À 23h, le feu d’artifice sera tiré au bord de l’eau.

Pour plus de renseignements sur la Fête Nationale à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.