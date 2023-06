Mantes-la-Jolie : Feu de la Saint-Jean

Partagez un moment gratuit convivial et festif lors de l’emblématique Feu de la Saint-Jean à Mantes-la-Jolie demain, le samedi 24 juin 2023, à partir de 19h au Théâtre de verdure.

Au programme :

Concert

19h à 19h30: « Milo » – Pop & Chanson Française

(2e gagnant du tremplin organisé par la Ville pendant l’événement « À Table » du 28 mai) Milo est un « enfant de la balle ». Il accompagne ses parents sur les planches, dès l’âge de sept ans. Comédien, chanteur, Il intègre dès 2016 les ateliers d’écriture de Claude Lemesle (parolier de Joe Dassin, Serge Reggiani, Michel Sardou…).

Sensible à l’art sous toutes ses formes, il rejoint également en 2020 le monde du doublage en participant aux vf de plusieurs films et séries… Mais la chanson prime avant tout, c’est avec un répertoire original qu’il se produit maintenant sur scène, pour réunir musique et poésie.

20h à 22h: « Kim & les Groove Report » – Reprises Pop

Ce groupe de musique revendique son originalité par l’élaboration d’un répertoire éclectique et résolument moderne. La voix de Kim semble n’avoir aucune limite et lui permet de s’approprier les plus grands succès de Lykke Li, Dua Lipa, Rihanna, Anastacia, Juliette Armanet, Clara Luciani, Rita Mitsouko et également Justin Timberlake, Bruno Mars, Sam Smith, Bob Sainclar, Calvin Harris, OffenBach… Spécialiste des medleys , le groupe tentera de mettre le feu pour vous faire danser et partager des émotions intenses.

Spectacle de feu

22h30 : « Super Cho »

Écartez vous ! Venez découvrir un spectacle de feu basé sur la chorégraphie, la musique, et le style. Sur des influences électro et hip hop, SuperCho se démarque encore par sa volonté de rompre les codes du genre. Le rythme du spectacle est soutenu, les effets pyrotechniques les plus spectaculaires s’enchainent et les jongleurs jouent avec le feu lors d’un show qui ravira toute la famille.

Embrasement du bûcher

23h : avec pour décor, la Seine et la Collégiale

Restauration et buvette sur place.

Pour plus de renseignements sur le Feu de la Saint-Jean à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.