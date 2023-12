Mantes-la-Jolie : Forum des Métiers et des Formations

Découvrez aujourd’hui et demain, les 5 et 6 décembre 2023, au Parc des Expositions de Mantes-la-Jolie, le Forum des Métiers et des Formations 2023 destiné particulièrement aux collégiens, lycéens et aux familles. La commission Continuum Bac-3/ Bac+3 du Bassin de Mantes-la Jolie et des Mureaux vous propose 42 exposants issus du monde de la formation : lycées professionnels, CFA, universités, Greta et entreprises….

En échangeant avec des professionnels, et/ou des représentants d’établissements de formation, les collégiens et lycéens auront l’opportunité de découvrir la diversité des secteurs d’activité représentés et ainsi d’affiner leur projet d’orientation.

Programme

Mardi 5 décembre de 13h30 à 17h00: Visites réservées aux élèves + conférence animée par un intervenant « Entreprise »

Mardi 5 décembre de 16h00 à 19h: Ouvert aux familles/élèves

Mercredi 6 décembre de 9h00 à 12h30 : Visite réservées aux élèves

Mercredi 6 décembre de 13h30 à 16h00 : Ouvert aux familles/élèves

Pourquoi un forum ?

Découvrir les dispositifs locaux

Explorer et élargir ses horizons

Bien préparer et accompagner nos élèves

Anticiper le dialogue autour de l’orientation

Echanger entre dispositifs de formation et entreprises.

Construire des partenariats: Ambassadeurs Métier/Formation

Pour qui ?

Ce Forum des métiers et des formations s’adresse aux élèves de 4ème, 3ème, seconde et de terminale en recherche d’une orientation ou réorientation en voie professionnelle du bassin de Mantes-la Jolie et des Mureaux.

(Soit plus de 1300 collégiens et 200 lycéens environ répartis sur les 23 collèges et les 9 lycées du territoire)

Collégiens de la 4ème et de 3ème dont les préconisations seraient la voie professionnelle

( SEGPA- 3ème prépa métier- 4ème G et 3ème G fragiles, en recherche…)

Pour plus de renseignements sur le Forum des Métiers et des Formations à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.