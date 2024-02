Mantes-la-Jolie : Inauguration Espaces Médiathèque

Découvrez les nouveaux espaces de la médiathèque Duhamel de Mantes-la-Jolie : ludothèque, jeux vidéo et manga lors de l’inauguration qui aura lieu samedi, le 3 février 2024, de 15h à 17h. Dynamiques, ludiques, créatifs, venez découvrir les changements opérés.

Rencontrez les partenaires qui ont accompagné la Médiathèque dans toutes ses idées et projets, et continueront d’égayer journées et soirées à la Médiathèque.

Pour plus de renseignements sur l’inauguration des nouveaux espaces de la Médiathèque Georges-Duhamel de Mantes-la-Jolie appelez le 01 34 78 81 01, envoyez un mail à mediatheque.duhamel@manteslajolie.fr ou rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.