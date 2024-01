Mantes-la-Jolie : La Belle au bois dormant

Assistez à une merveilleuse représentation du conte de la Belle au bois dormant par les élèves de danse classique du conservatoire à l’occasion des Nuits de la lecture demain, le vendredi 19 janvier 2024, à 19h30 au Conservatoire Quincy Jones de Mantes-la-Jolie. Les histoires de ballets chorégraphiés par Marius Petipa et mis en musique par Tchaïkovski vous seront contés et dansés. Les élèves de danse classique du conservatoire Quincy Jones, mis en voix par les élèves de théâtre et les bibliothécaires vous présenteront une merveilleuse interprétation du conte de la Belle au bois dormant.

Événement à l’initiative du Ministère de la Culture, les Nuits de la lecture sont l’occasion exceptionnelle de redécouvrir les médiathèques, les librairies et d’autres lieux culturels à l’occasion d’animations exceptionnelles de manière conviviale et originale.

Participation gratuite.

Pour plus de renseignements sur le conte dansé la Belle au bois dormant à Mantes-la-Jolie appelez le 01 34 78 81 01 ou rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.