Mantes-la-Jolie : La Convergence Mai 2024

Participez à la Convergence, le plus grand rassemblement cycliste d’Île-de-France, le 26 mai 2024 à Mantes-la-Jolie avec le Collectif Vélo du Mantois. Vous verrez qu’il est possible de parcourir de longues distances sans effort physique important et à quelle point notre région est magnifique. Une balade unique et gratuite où le vélo prend toute sa place et où la joie et la convivialité sont de mise.

Qui peut participer ?

Tout le monde ! La Convergence est ouverte à tous gratuitement :

que vous soyez pro ou débutant ;

que vous utilisiez le vélo tous les jours ou occasionnellement ;

que vous rouliez seul, en famille avec des enfants, ou entre amis ;

que le vélo soit votre sport ou un moyen de déplacement ;

Comment ?

Rendez vous à 5h20 sur le parvis de la Collégiale de Mantes-la-Jolie

Départ à 5h30 (retour en train dans l’après-midi)

Possibilité de rejoindre le Collectif Vélo du Mantois en cours de trajet

Renseignement et inscription : collectifvelodumantois@mailo.com

Peu importe votre usage du vélo, tant que vous aimez ça !

Plus d’infos sur la Convergence le 26 mai 2024 à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet convergencevelo.fr.