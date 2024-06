Mantes-la-Jolie : le Moment des Parents

Participez à un moment d’échanges et de convivialité entre parents organisée par l’Association de Soutien à la Parentalité : Réseau des Parents à l’occasion du Moment des Parents le 1er juillet 2024 de 14h à 16h à la Ludothèque Chopin de Mantes-la-Jolie.

Animé par Mélanie Peulvast, animatrice du Réseau des Parents.

Pour vous, c’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu ludique pour petits et grands, de rencontrer d’autres parents, de poser des questions à des professionnels de la petite enfance, de partager vos besoins en matière d’accompagnement à la parentalité, et de faire une petite pause autour d’un café, d’un thé et de gourmandises.

Inscription gratuite.

Renseignements sur le moment des parents à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.reseaudesparents.org, appelez le 06 88 74 97 53 ou envoyez un mail à manteslajolie@reseaudesparents.org.