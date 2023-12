Mantes-la-Jolie : Lueurs de Mantes

Le parcours d’arts lumineux Lueurs de Mantes aura lieu d’aujourd’hui au 31 décembre et du 2 au 6 janvier de 17h30 à 22h à Mantes-la-Jolie. Au travers d’un parcours dans le centre-ville, la Ville vous propose une visite nocturne atypique à la découverte de son patrimoine culturel et naturel composée de scénographies lumineuses et d’œuvres d’arts numériques.

Des artistes de renommée nationale et internationale, tels que Sébastien Lefèvre,Arnaud Giroud, David Lesort, Jérémie Bellot, Josselin Fouché, Olivier Ratsi, Nicolas Paolozzi ou encore Julien Nonnon, ont été réunis pour créer des installations lumineuses à couper le souffle qui mettent en lumière le patrimoine et les joyaux locaux.

Les visiteurs pourront admirer une mise en lumière de l’Hôtel de Ville, la place du Marché au Blé, la tour Saint-Maclou, le Square du Château ou encore de la cour du Musée de l’Hôtel-Dieu.

La Collégiale de Mantes-la-Jolie, petite sœur de Notre-Dame de Paris, sera quant à elle, illuminée par une projection laser conçue spécialement pour l’occasion qui mettra en valeur son architecture hors norme.

En marge de ces illuminations, et à quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, douze portraits de sportifs Mantais seront sublimés et projetés sur les pignons aveugles des immeubles du centre-ville.

Pour plus de renseignements sur Lueurs de Mantes à Mantes-la-Jolie www.manteslajolie.fr.