Mantes-la-Jolie : Octobre Rose 2022

Sensibilisation et échanges autour d’une dégustation

Et si on adoptait un bon comportement alimentaire ?

Découverte de saveurs inédites et fruits de saison.

Atelier animé par Take Care Ummah

De 18h30 à 20h

Animation Zumba

Activité cardio-vasculaire complète = danse et chorégraphies.

Une séance d’une heure permet de brûler 500 kcal !

Tee-shirt rose et bouteille d’eau offerts.

De 20h à 21h30

Buffet sur place offert

Brochettes de fruits, brochettes de légumes et smoothies préparés par le Collectif des Femmes des Garennes.

De 21h30 à 22h