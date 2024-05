Mantes-la-Jolie : Olympiades de la Lecture

A l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la médiathèque Louis-Aragon de Mantes-la-Jolie se met au sport et propose aux enfants entre 6 et 8 ans les olympiades de la lecture le samedi 1er juin 2024. Venez lire et bouger à travers trois épreuves pour faire de la lecture un jeu !

Inscriptions et informations auprès des bibliothécaires de la Médiathèque Louis-Aragon au 01.34.78.99.88 ou 01.34.78.81.01.

Pour plus de renseignements sur les olympiades de la lecture à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.