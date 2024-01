MANTES-LA-JOLIE : PORTES OUVERTES INSTITUT DE FORMATION SANITAIRE

Samedi 27 janvier 2024 de 10h à 16h30 l’Institut de Formation Sanitaire et Sociale de la Croix-Rouge française organise une journée portes ouvertes à Mantes-la-Jolie. L’occasion pour tous de rencontrer les équipes et les étudiants des formations aux métiers sanitaires et sociaux proposés par les établissements : infirmier, aide-soignant et auxiliaire de puériculture.

Inscription obligatoire sur https://competence.croix-rouge.fr/journee-portes-ouvertes-inscription/

Visite des locaux, conférences d’information et d’orientation, démonstrations, temps d’échanges avec les enseignants et les étudiants, les portes ouvertes des centres de formation en soins infirmiers sont toujours des rendez-vous importants qui font naître des vocations.

Moment convivial de proximité, cet événement national est l’occasion unique :

de poser des questions en direct aux formateurs et aux étudiants (rythme des études, profils recherchés, modalités d’accès à la sélection,

spécificités des stages, possibilité de faire la formation en apprentissage, début de carrière…) ; de s’informer sur les 30 métiers du sanitaire, du social et du médico-social auxquels ils forment et de découvrir les programmes pédagogiques des formations (infirmier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, masseur-kinésithérapeute, cadre de santé, ambulancier, accompagnant éducatif et social, assistant de service social, éducateur spécialisé…).

de visiter et tester les équipements techniques innovants de nos instituts (salles de simulation en soins infirmiers, exosquelettes…).

Croix-Rouge Compétence, filière formation de la Croix-Rouge française, gère 157 instituts de formation répartis sur 60 sites.

Spécialisée dans les domaines du sanitaire, du social et de la santé et sécurité au travail, elle prépare aux métiers susmentionnés et accompagne les professionnels dans leur montée en compétences. Elle propose des programmes de pré-qualification pour accompagner les personnes éloignées de l’emploi dans l’acquisition des savoirs et compétences de base.

Elle représente le seul réseau intégré d’organismes de formation sanitaire et sociale en France présent sur l’ensemble du territoire national.

Son ambition ? Garantir l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi et le développement de carrière par des formations d’excellence adressées aux jeunes, aux salariés, aux demandeurs d’emploi et à toute personne éligible à la formation professionnelle, tout au long de leur vie.

Pour plus de renseignements sur les portes ouvertes de l’Institut de Formation Sanitaire et Sociale de la Croix-Rouge française de Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.