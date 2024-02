Mantes-la-Jolie : Projet de Restructuration de l’îlot Ronsard

Samedi, le 3 février 2024, de 14h30 à 18h venez rencontrer les équipes de l’EPFIF et de CDC Habitat autour de l’enquête d’utilité publique du projet de restructuration de l’îlot Ronsard au Groupe Scolaire Tulipe-Mermoz de Mantes-la-Jolie.

L’enquête d’utilité publique du projet de restructuration de l’îlot Ronsard se déroule du 1er février au 16 mars 2023 à Mantes-la-Jolie.

Les modalités pour vous informer et vous exprimer sur le projet

CONSULTER LE DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE ET LE REGISTRE

Au Centre de Vie Sociale Aimé-Césaire 6, rue Boileau, 78200 Mantes-la-Jolie

Sur un poste informatique situé au bureau de l’environnement et des enquêtes publiques de la préfecture des Yvelines (1 avenue de l’Europe à Versailles)

Sur le site internet : https://www.registre-numerique.fr/ilot-ronsard-manteslajolie

RENCONTRER LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE

Au Centre de Vie Sociale Aimé-Césaire 6, rue Boileau, 78200 Mantes-la-Jolie

Vendredi 2 février : 9h – 12h

Mardi 6 février : 14h – 17h

Mercredi 28 février : 9h – 12h

Mardi 5 mars : 16h – 19h

Samedi 16 mars : 9h – 12h

LAISSEZ VOTRE AVIS

Sur le registre d’enquête ouvert à cet effet au Centre de Vie Sociale Aimé-Césaire

Sur ce registre dématérialisé (menu « Déposer votre contribution »),

Par email : ilot-ronsard-manteslajolie@mail.registrenumerique.fr,

Par courrier, adressée à la commissaire enquêtrice, domiciliée pour cette enquête à la mairie de Mantes-la-Jolie.

Les objectifs de cette enquête

La transformation de l’îlot pour offrir un cadre de vie plus vert et apaisé aux habitants, en lien avec la promenade plantée du futur mail Lopez réaménagé ;

La démolition des 3 tours, Jupiter, Mercure et Pluton et du parking Ronsard, après relogement des occupants ;

Le transfert des équipements (centre socio-culturel Chaplin, bibliothèque Aragon, gymnase Souquet, école Tulipe-Mermoz, salle de prière) et activités médicales de l’ilot dans de nouveaux locaux ailleurs dans le quartier avant la démolition des bâtiments actuels ;

La reconstruction de petits immeubles pour une offre d’habitat plus attractive, avec des logements adaptés aux normes d’aujourd’hui, mélangeant logements en accession et sociaux. Les stationnements seront intégrés à proximité des futurs logements ;

Le réaménagement des espaces publics ;

La création de nouvelles circulations pour désenclaver le quartier, adaptées aux voitures et aux modes doux.

Les démolitions, qui interviendront à partir de 2028, libèreront l’espace pour construire des petits immeubles d’habitat et des maisons de ville. Le quartier offrira un cadre de vie plus vert et apaisé, à l’image du mail Lopez qui deviendra une promenade urbaine conviviale.

En agissant sur tous les sujets du quotidien (logement, cadre de vie mais aussi accessibilité et commerces), l’enjeu est de rendre le quartier plus agréable et attractif pour les mantais et les visiteurs.

Pour plus d’informayions (calendrier, accompagnement des habitants, etc.) suivez le lien > ICI <